Paard met halspijn wandelt 100 km naar dierenchirurg in Lummen

Leuven / Lummen -

De 6-jarige ruin Ease is al enkele dagen op weg naar de paardenkliniek Equitom in Lummen. Omdat het paard door zijn ziekte niet getransporteerd kon worden, wandelt hij samen met eigenares Marianne Stas van zijn thuis in Overijse naar de operatiezaal in Lummen. Een calvarietocht van ruim 100 kilometer.