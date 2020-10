Enorme willekeur bij huisartsen die regels moeten toepassen voor contactpersonen coronapatiënten

Vier verschillende huisartsen die alle vier tegenstrijdige maatregelen opleggen voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronapatiënt. Het lijkt een grap, maar het is in Limburg de realiteit. Er heerst onder huisartsen een enorme willekeur over het al dan niet afnemen van een coronatest en over het al dan niet verplichten van een quarantaineperiode. Ze lijken hun eigen zin te doen en leggen naar eigen goeddunken maatregelen op. Dat stelt de redactie van TVL vast nadat een jonge medewerker van TV Limburg positief testte op het coronavirus.