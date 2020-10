De voormalige agent die beschuldigd wordt van de moord op George Floyd, Derek Chauvin, is vrijgelaten uit voorhechtenis na het betalen van een borgsom van 1 miljoen dollar. Dat berichten verscheidene Amerikaanse media woensdag.

Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaan, stierf op 25 mei in Minneapolis, nadat Chauvin zijn knie bijna negen minuten lang op zijn nek had gedrukt. Zijn dood leidde de voorbije maanden in de Verenigde Staten ...