Hasselt -

Zelfs op een fors aangekondigde flitsmarathon rijdt meer dan zeven procent van de automobilisten in en rond Hasselt te snel. Dat blijkt uit cijfers van de vorige campagne in april. Snelheid is en blijft één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. De nationale flitsmarathon die momenteel loopt, blijft daarom een jaarlijkse traditie.