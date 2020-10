Coca Cola komt met nieuwe smaak

Coca Cola Zero Sugar komt met een nieuwe, tijdelijke smaak: kaneel. “70 procent van de Belgen geeft aan fan te zijn van kaneel in gerechten en dranken maar slecht twee procent associeert de smaak met frisdrank”, zegt het bedrijf in een persbericht. “De nieuwe smaak, de eerste winterse limited edition van Coca-Cola Zero Sugar ooit in België en Luxemburg, zal sowieso verrassen.”