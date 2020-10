Een onbekende gewapende groepering heeft in Burkina Faso 25 mannen uit een konvooi van ontheemden gedood. Dat meldde het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) woensdag.

Het konvooi van 46 mensen werd zondagnacht aangevallen in de buurt van de plaats in Ouintokoulga in de regio Centra-Nord. De mannen werden gescheiden van de vrouwen en kinderen en vervolgens geëxecuteerd ...