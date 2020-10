Francesca Vanthielen is online procureur in ‘Assisen’: “Ik ben niet neutraal”

Een gesprek met Francesca Vanthielen (47)? Daarin blijkt geen enkel aards probleem haar vreemd, en is elke stelling een gepassioneerde discussie waard. Wat vooral doorschemert, is de voldoening die het vroegere VTM-gezicht uit deel twee van haar carrière haalt. “Ik maak me niet vaak kwaad, dat komt gewoon zo over.”