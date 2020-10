UITSLAG ETAPPE 5 GIRO 2020. Indrukwekkende Filippo Ganna wint nu ook bergrit, poging Thomas De Gendt mislukt

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) heeft rit 5 in de Giro gewonnen. De Italiaan was de enige overblijver van de vlucht van de dag. De Italiaan reed op de slotklim van eerste categorie weg van Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en Einer Rubio (Movistar), die op dertig kilometer van de streep op zoek waren gegaan naar de kopgroep en ook het grootste deel opraapten. Buiten Filippo Ganna dus.

Na 225 kilometer van Mileto naar Camigliatello Silano had de 24-jarige Italiaan Filippo Ganna, zaterdag ook al winnaar van de openingstijdrit, 34 seconden voor op de Oostenrijker Patrick Konrad, die in de sprint om de tweede plaats rozetruidrager Joao Almeida achter zich liet. Harm Vanhoucke was met een zevende plaats beste Belg.

Almeida (Deceuninck - Quick-Step) start ook donderdag nog in het roze. De 22-jarige Portugees heeft 43 seconden voor op de Spanjaard Pello Bilbao en 48 op de Nederlander Wilco Kelderman. Vanhoucke is op 59 seconden vierde.

Voor Ganna is het de vijfde zege van het seizoen en de eerste in een rit in lijn. Eerder won hij het NK en WK tijdrijden en de tijdrit in de Tirreno-Adriatico. Met nog twee tijdritten op het menu, kan hij zijn totaal deze Giro nog aanscherpen.

In de zesde etappe legt het peloton donderdag 186 kilometer af tussen Castrovillari en Matera. Het heuvelachtige parcours vormt opnieuw een uitgelezen kans voor vrijbuiters.

Top 10:

1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)2. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe)3. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)4. Wilco Kelderman (Team Sunweb)5. Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott)6. Jai Hindley (Team Sunweb)7. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)8. Pello Bilbao (Bahrain-McLaren)9.Jakob Fuglsang (Astana)10. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step)