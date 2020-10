UITSLAG BRABANTSE PIJL 2020. Julian Alaphilippe wint voor Mathieu van der Poel

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) heeft de Brabantse Pijl gewonnen. De wereldkampioen, Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) en Benoit Cosnefroy (AG2R) reden met z’n drieën naar de streep. Daar klopte Alaphilippe zijn landgenoot en de Nederlandse kampioen in de sprint. Al maakte de Fransman het net als in Luik-Bastenaken-Luik nog even spannend door (te) vroeg te juichen.

Wereldkampioen Julian Alaphilippe en titelverdediger Mathieu van der Poel waren onderweg duidelijk de sterksten in de 60e editie van de Brabantse Pijl (1.Pro). Na 197,2 kilometer van Leuven naar Overijse hield de 28-jarige Fransman in een sprint met drie de Nederlander Mathieu van der Poel en zijn landgenoot Benoît Cosnefroy achter zich. Van der Poel liet zich verrassen door een late uitval van Cosnefroy, waardoor hij wat ingesloten raakte in de sprint.

Op de erelijst volgt Alaphilippe Van der Poel op. Na een Touretappe en het WK is het voor de Fransman de derde zege van het seizoen. Afgelopen zondag dacht hij ook Luik-Bastenaken-Luik gewonnen te hebben, maar juichte hij te vroeg.

Top tien

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step)

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix)

3. Benoit Cosnefroy (AG2R)

4. Sonny Colbrelli (Bahrain - McLaren)

5. Warren Barguil (Arkea)

6. Michal Kwiatkowski (Ineos)

7. Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick-Step)

8. Anthony Turgis (Direct Energie)

9. Alessandro Covi (UAE)

10. Dries Devenyns (Deceuninck - Quick-Step)