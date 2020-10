Jonge dertiger onder invloed veroorzaakt reeks ongevallen in Sint-Agatha-Berchem

Een jonge dertiger die te diep in het glas had gekeken, heeft woensdagochtend een reeks aanrijdingen veroorzaakt in Sint-Agatha-Berchem. Daarbij raakten zeven wagens, waaronder die van de dertiger, beschadigd maar gewonden vielen er als bij wonder niet. De man bleek enkel te beschikken over een voorlopig rijbewijs en reed zonder begeleider, zo meldt de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek).