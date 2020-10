Pelt / Hamont-Achel - Bij een kop-staartaanrijding in de Koning Albertlaan in Overpelt is dinsdag rond 15.45 uur een 34-jarige vrouw uit Hamont-Achel gewond geraakt.

Dinsdag rond 16.15 uur is een fietsster aangereden op de rotonde in de Dorpsstraat in Overpelt. De vrouw viel en liep verwondingen op. De automobilist reed door.