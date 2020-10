Europees Parlement geeft nieuwe Ierse eurocommissaris de zegen

Het Europees Parlement heeft woensdag de benoeming van Mairead McGuinness tot eurocommissaris goedgekeurd. De Ierse zal in het dagelijks bestuur van de Europese Unie bevoegd worden voor financiële diensten, financiële stabiliteit en de kapitaalmarktenunie. Groen licht was er ook voor de nieuwe portefeuille voor vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. De Letse oud-premier wordt verantwoordelijk voor het handelsbeleid.

De herschikking binnen de Commissie vloeit voort uit het vertrek van Phil Hogan, de Ierse handelscommissaris die onder vuur was komen te liggen omdat hij in eigen land de coronaregels met de voeten had ...