Oefeninterland België-Ivoorkust gaat door ondanks maatregelen in Brussel, aantal toegelaten fans wel teruggebracht naar 7.000

Brussel - Ondanks de woensdag afgekondigde bijkomende maatregelen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan de oefeninterland van donderdagavond tussen België en Ivoorkust doorgaan, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA) woensdag aan persagentschap Belga. Wel wordt het aantal toegelaten fans teruggebracht naar 7.000 personen, bevestigt Brussels schepen van Sport Benoit Hellings. Woensdagvoormiddag waren er 6.200 tickets de deur uit.

Na crisisberaad over de Brusselse situatie werd beslist om alle cafés en feestzalen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vanaf donderdagochtend 7 uur een maand lang te sluiten. Er wordt ook een alcoholverbod ingesteld in de openbare ruimte dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geldt. “Tot nu toe heeft dat geen impact op onze wedstrijd”, klinkt het bij Pierre Cornez, woordvoerder van de Belgische Voetbalbond. “Als er toch veranderingen moeten zijn, zullen we hierover communiceren.”

Voor de Rode Duivels wordt het de eerste wedstrijd met publiek sinds de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cyprus op de slotspeeldag in de EK-kwalificaties, medio november vorig jaar. Na de uitbraak van het coronavirus werd er eerst niet meer gespeeld, vervolgens achter gesloten deuren, zoals vorige maand tegen Denemarken en IJsland het geval was.

Voor het duel tegen Ivoorkust stelde de Belgische bond 11.000 tickets beschikbaar, daarvan gingen er tot nu toe iets meer dan de helft de deur uit. De oefeninterland tegen Ivoorkust is de eerste wedstrijd in een drieluik, nadien staan er nog Nations League-verplaatsingen naar Engeland (zondag) en IJsland (volgende week woensdag) op het programma.