Meer dan 50 gemeenten in Frankrijk werden getroffen door noodweer

In het zuidoosten van Frankrijk zijn ongeveer 55 gemeenten getroffen door de gevolgen van zware onweders. Dat heeft woordvoerder van de regering Gabriel Attal woensdag gezegd na een bijeenkomst van de regering onder leiding van president Emmanuel Macron. “Er zijn doden, meerdere mensen, onder wie brandweerlieden, raakten gewond en honderden inwoners werden in veiligheid gebracht”, zei hij. De regering heeft de noodtoestand in de regio afgekondigd.