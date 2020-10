Oudsbergen -

Het Natuurhulpcentrum pioniert in onderzoek naar een dodelijke bacterie bij egels. Het voorziet de stekelige dieren van kleine gele ringetjes met een uniek nummer. Als ze straks worden vrijgelaten dan kunnen ze getraceerd worden. Limburgers die bijvoorbeeld een dode egel in de tuin vinden, kunnen het nummer doorgeven aan het Natuurhulpcentrum. De bacterie kan zo geografisch in beeld gebracht worden. In Europa past enkel een centrum in Engeland dezelfde methodiek toe.