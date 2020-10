ROYALS. Harry en Meghan vieren kerst in LA en prinsje steelt de show

Volgens de Britse pers is de kogel door de kerk en keren prins Harry, Meghan Markle en zoontje Archie voor Kerstmis niet terug naar de koninklijke familie. Queen Elizabeth had een opmerkelijke boodschap en er werden heel wat nieuwe officiële portretten vrijgegeven. Een overzicht van het wel en wee in de koninklijke kringen.

Volgens bronnen willen prins Harry en Meghan Markle dit jaar kerst vieren in de VS, onder meer met hun goede vrienden David Foster en Katharine McPhee. Foster zou volgens The Mirror een soort van surrogaatvader voor de Britse prins zijn sinds hij in Amerika woont. McPhee en Meghan zijn dan weer oude klasgenoten. Harry en Meghan verkasten na hun vertrek uit Londen tijdelijk naar Canada, waar ze verbleven in de villa van Foster voordat ze verhuisden naar Los Angeles.

“Meghan en Harry willen heel graag kerst vieren bij hen thuis in Santa Barbara, waar ze nu wonen. Met name Meghan kijkt er ontzettend naar uit om gasten te ontvangen en vooral haar moeder Doria in het zonnetje te zetten, na alles wat ze voor haar en Harry gedaan heeft. Doria heeft Meghan leren koken en dat is iets wat ze nu wil laten zien met kerst, met haar goede vrienden aan tafel”, aldus een bron.

Door het coronavirus zouden Harry, Meghan en hun zoontje Archie nog steeds niet het risico willen nemen om af te reizen naar het Verenigd Koninkrijk om daar hun familie te bezoeken.

Foto: ISOPIX

Het Nederlandse koningshuis heeft nieuwe foto’s vrijgegeven van prins Constantijn en prinses Laurentien, de jongere broer van koning Willem-Alexander en zijn schoonzus. Het koppel ging in september op de foto in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De vorige officiële portretten van Constantijn en Laurentien dateerden al van meer dan een jaar geleden.

Foto: RVD - Martijn Beekman

Er zijn op sociale media voor het eerst beelden gedeeld van de trouwjurk van prinses Diana, zoals die te zien zal zijn in het vierde seizoen van de populaire Netflix-reeks The Crown. Dat seizoen komt op 15 november op de buis.

De jurk die in de serie wordt gebruikt, is van de hand van kostuumontwerper Amy Roberts. Ze maakte geen exacte kopie, maar wel een jurk “in dezelfde geest” als het origineel uit 1981 van David en Elizabeth Emanuel.

A first glimpse of Princess Diana’s wedding dress. Emmy award-winning costume designer Amy Roberts wanted to capture the same spirit and style of David & Elizabeth Emanuel’s original design, without creating a replica for Emma Corrin. pic.twitter.com/iYXN66aFjh — The Crown (@TheCrownNetflix) October 3, 2020

De Belgische prins Emmanuel, de jongste zoon van koning Filip en koningin Mathilde, is vijftien geworden. Het koningshuis deelde op Instagram een nieuwe foto van de prins om iedereen te bedanken voor de vele gelukswensen.

Emmanuel volgt net als zijn broer Gabriël les aan de International School of Brussels, een Engelstalige privéschool met uitgebreide sportfaciliteiten. Voordien zat hij in Eureka in Kessel-Lo, een school waar kinderen met leerstoornissen en problemen zoals dyslexie terechtkunnen.

Koning Elizabeth kwam deze week met een opvallende mededeling. Maandag sprak ze haar bewondering uit voor de traditionele nieuwsmedia. In een boodschap aan journalisten zei het staatshoofd dat de media een essentiële publieke dienst leveren tijdens de coronapandemie.

De Queen stuurde het bericht naar de leden van de Britse News Media Association, waar onder meer de kranten The Guardian, The Sun en The Daily Mail lid van zijn. Het is bijzonder dat Elizabeth zich op deze manier uitdrukt. Volgens ongeschreven wetten spreekt de koningin zich namelijk niet uit over politieke kwesties.

Foto: ISOPIX

Prins Guillaume en prinses Stephanie van Luxemburg hebben met hun zoontje prins Charles een uitje gemaakt naar de rozentuin van Château de Munsbach. Het jongetje werd geboren in mei en het was een van zijn eerste officiële uitjes. Hij werd op de arm gedragen door zijn mama van Belgische afkomst en droeg een schattig pakje. Twee keer raden wie er met de meeste aandacht ging lopen...