Groen licht voor motie van wantrouwen tegen Barcelona-voorzitter Bartomeu

Tegenstanders van FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu hebben voldoende handtekeningen verzameld om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de directie van de club. Dat heeft de zakenman Jordi Farré, die mee aan de wieg stond van het verzet, woensdag aangekondigd.

Bartomeu ligt onder vuur sinds de 8-2 vernedering tegen Bayern München van medio augustus in de kwartfinales van de Champions League. De kritiek nam alleen maar toe toen sterspeler Lionel Messi het beleid binnen de club openlijk hekelde en om het ontslag van Bartomeu vroeg. De Argentijn besliste uiteindelijk met tegenzin zijn contract bij Barça, dat nog één seizoen loopt, uit te doen. Maar vlak nadat Messi zijn transferverzoek had ingediend, besliste Jordi Farré alles in het werk te stellen voor een motie van wantrouwen tegen Bartomeu. Uiteindelijk werden 20.731 handtekeningen van leden van de club - de socio’s - verzameld, ruim meer dan het aantal (16.521) dat nodig is om een referendum uit te lokken.

Minstens tien procent van de socio’s moet deelnemen aan het referendum opdat het resultaat geldig zou zijn. Dat dreigt moeilijk te worden gezien de maatregelen tegen het coronavirus.

Normaal gezien is Bartomeu voorzitter tot maart 2021. Dan zijn er nieuwe verkiezingen voorzien. Farré is zelf kandidaat om voorzitter te worden. Hij kreeg voor zijn initatief tegen Bartomeu de steun van twee andere kandidaat-voorzitters, Victor Font en Lluis Fernandez Ala.

“Ik denk dat er geen referendum zal zijn en dat Bartomeu en zijn ploeg zullen opstappen”, zei Jordi Farré in de Spaanse media. “Ik roep hen op te vertrekken en zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te roepen.”