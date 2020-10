Inwoners mijngemeenten voelen zich minder veilig: is dat terecht?

Genk / Houthalen-Helchteren / Heusden-Zolder / Beringen / Maasmechelen -

Met een gemiddelde beoordeling van 7 op 10 lijkt de Limburger zich best veilig te voelen in zijn of haar buurt. De vijf mijngemeenten behoren echter allemaal tot de hekkensluiters. Is het onveiligheidsgevoel daar terecht, of toch vooral een gevoel?