Het ZOL en enkele partners hebben een filmpje laten uitwerken over het werk van verpleegkundigen. Vier minuten duurt ‘Dit is wie wij zijn’, maar meer dan het kijken waard.

Het was, niet toevallig, in een pand in Shopping 1 dat de kortfilm in première ging. Het is een werk dat, volgens maker (Fabelfilm) en opdrachtgever, door zoveel mogelijk mensen gezien moet zijn. En die ...