Vier supermodellen uit de jaren negentig werken samen aan documentairereeks

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista en Christy Turlington, vier van de populairste modellen uit de jaren negentig, slaan de handen in elkaar met Apple TV+. Samen maken ze de documentairereeks die toepasselijk The supermodels getiteld is.

Vroeger waren er al wereldwijd bekende modellen zoals Twiggy en Wilhelmina Cooper, maar rond de jaren negentig kwam hun doorbraak er pas echt. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Kate Moss, Claudia Schiffer, Helena Christensen en Christy Turlington waren in dat decennium plots niet alleen op de catwalk te zien, maar waren ook uitgegroeid tot echte sterren die niet uit de boekjes weg te slaan waren.

Vier van hen, Campbell, Crawford, Evangelista en Turlington, werken nu samen met Apple TV+ aan een documentaire over hun levens en carrières. Linda Evangelista maakte via Instagram bekend dat het project de naam The supermodels krijgt. De serie zal starten in de jaren tachtig, aan het begin van hun weg naar de top. Regisseur en Oscar-winnaar Barbara Kopple zal de reeks inblikken.

“Het is fijn om eindelijk de kans te krijgen om ons verhaal te vertellen en we hopen dat de kijkers net zo enthousiast als ons zullen zijn”, schrijft Evangelista. “Ik zou het fantastisch vinden moesten mensen dit zien als niet enkel een eerbetoon aan onze individuele verhalen, maar ook aan de kracht van vriendschap, dromen en doorzettingsvermogen.”

Wanneer de documentairereeks zal worden uitgebracht, is nog niet bekendgemaakt.