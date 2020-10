Young Red Dragon test positief op het coronavirus

De Belgische U20-mannenploeg keerde maandag met een bronzen medaille om de hals terug van het EK in het Tsjechische Brno. Alle 12 spelers en 5 stafleden werden vlak na hun landing in Brussel getest op corona. 1 speler legde daarbij een positieve test af. De uitslag van 1 andere test was dinsdagavond nog niet bekend. Alle andere leden van de Belgische delegatie testten negatief.