Politie Lanaken-Maasmechelen heeft dinsdag tussen 10 en 18 uur verkeerscontroles gehouden. Opvallende vaststelling is toch wel dat de bestuurders die onder invloed reden, telkens drugs hadden genomen.

De controles gebeurden op de Europalaan in Lanaken en de Weg naar Zutendaal in Maasmemechelen. Van de 35 gecontroleerden hadden er twee drugs genomen. Drie bestuurders reden in een voertuig zonder ...