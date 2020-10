Brussel verstrengt maatregelen tegen corona: cafés gaan op slot

De cafés en feestzalen in Brussel moeten vanaf morgen om 7 uur ’s ochtends voor een maand sluiten. Dat meldt minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort (PS).

LEES OOK. Regering verstrengt de maatregelen: maximaal drie nauwe contacten en cafés dicht om 23 uur

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste vandaag over bijkomende maatregelen en verstrengde fors. Een overzicht van de maatregelen die vanaf donderdagochtend 7 uur gelden:

Cafés en feestzalen moeten voor een maand sluiten

Restaurants blijven open. Er werd geen vroeger sluitingsuur genoemd, op federaal niveau werd beslist dat restaurants moeten sluiten om 1 uur

Speelzalen waar alcohol verkocht worden (bijvoorbeeld gokruimtes en casino’s) moeten om 22 uur ’s avonds sluiten

Er is een algemeen alcoholverbod in de openbare ruimte

Amateursporten mogen geen publiek meer ontvangen

Sportclubs (zowel amateur als professioneel) moeten hun kantines sluiten

Op markten mag nog altijd niet ter plaatse geconsumeerd worden

Nachtwinkels en speelzalen moeten nog steeds om 22 uur sluiten

Over bijkomende maatregelen in het hoger onderwijs is nog geen beslissing genomen. Vrijdag staat er overleg gepland met het Brusselse hoger onderwijs en de rectoren.

“We zullen een compensatie voorzien voor de cafés, maar in welke vorm moeten we nog beslissen”, zegt Vervoort. De Brusselse politiezones krijgen de opdracht om extra streng toe te zien op alle nieuw genomen maatregelen en te beboeten waar nodig.

“De situatie is inderdaad niet te vergelijken met maart qua cijfers, we testen veel meer”, zegt Vervoort. “Maar we moeten zorgen dat de druk op de ziekenhuizen niet toeneemt. Alle ziekenhuizen hebben een bezettingsgraad van meer dan 15 procent, twee ziekenhuizen hebben meer dan 25 procent. Er zijn overplaatsingen naar andere ziekenhuizen nodig.”

Kaart Brussel:

Niet alleen bij de jongeren verspreidt het virus zich, benadrukt Vervoort, het wordt ook overgedragen bij ouderen. In Brussel circuleert het virus erg sterk: één op de zeven Brusselaars die getest worden, blijkt besmet. Daarom werd besloten om er strengere maatregelen te treffen.

Op het crisisoverleg waren alle negentien burgemeesters van het Brussels Gewest, minister-president Rudi Vervoort, minister van Volksgezondheid Alain Maron, vertegenwoordigers van de verschillende politiezones, de Hoge Ambtenaar voor het gewest en Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, aanwezig.