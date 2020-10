Diest / Halen / Heusden-Zolder -

In de nacht van dinsdag op woensdag betrapte de politie Demerdal drie bestuurders die onder invloed reden: een 26-jarige man uit Heusden-Zolder, een 42-jarige man uit Halen en een 45-jarige man uit Diest. Zij moesten hun voertuig enkele uren aan de kant laten staan. De controles gebeurden in Schoonaerde en in de Langedijkstraat in Schaffen. (tb)