Club Brugge haalt nog jonge Senegalese verdediger bij Porto

Club Brugge heeft Formose Mendy een contract voor twee seizoenen gegeven. De 19-jarige Senegalese centrale verdediger komt over van de jeugd van FC Porto. Voorlopig werd hij gehaald om belofteploeg Club NXT te versterken, maar kan hij net als zijn landgenoten Youssouph Badji en Krepin Diatta op langere termijn doorbreken bij de A-ploeg.

Daarnaast is Emir Terzi, een 19-jarige rechtsback die einde contract was bij Dortmund, deze week op proef. Terzi viel vooral op met goeie prestaties in de Youth League