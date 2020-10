De moeder, zus en tante van Nicky Verstappen hebben woensdagmiddag in de rechtbank in Maastricht oog in oog met verdachte Jos Brech een emotionele slachtofferverklaring gehouden.

“22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapot gemaakt”, begon moeder Berthie Verstappen haar slachtofferverklaring in de rechtbank in Maastricht. “Sinds 10 augustus 1998 is geen dag ...