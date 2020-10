Belgische Camaïeu-winkels zijn failliet

De Belgische winkels van de Franse modegroep Camaïeu zijn failliet. Er is geen overnemer gevonden voor de filialen in ons land, zo meldt en persbericht. Volgens een Belgische advocaat en vakbond heeft de groep vestigingen in het buitenland de afgelopen tijd “verwaarloosd”.

Camaïeu, dat bezig was met herstructureringen, zat al een tijdje in slechte papieren en zocht naar een overnemer. Die is niet gevonden voor de winkels in ons land. Dat meldt de Franstalige christelijke bediendebond CNE. Woensdag wordt het faillissement van de keten, opgericht in 1984 en met hoofdzetel in Roubaix, uitgesproken.

De vakbond zegt dat het nieuws maandag op een ondernemingsraad is bekendgemaakt. De aangestelde gerechtsmandataris nam tevergeefs contact op met 48 Belgische en Europese modeketens voor een overname van de 25 winkels.

Het Franse confectiemerk, dat ook dochterondernemingen heeft in Zwitserland en Luxemburg, raakte door de coronacrisis in de problemen. Daarbovenop pasten de Belgische winkels niet in de plannen van een Franse overnemer. Als gevolg werd een zoektocht gestart naar kandidaten voor de Belgische winkels en de 120 werknemers in ons land, maar die werd in mineur afgerond.