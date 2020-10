MMA-prof Gokhan Saricam (29) uit Heusden-Zolder heeft zijn tweede partij in de Bellator met sprekend gemak gewonnen . Op de Bellator Euro Series in Milaan sloeg hij bij zijn Engelse tegenstander Jeffrey Houlton al in de eerste ronde knock-out.

Voor de Zolderse prof Gokah Saricam was het zijn tweede kamp in de Bellator (de op één na grootste MMA-organisatie in de wereld) en daar stond toch al wat druk op na het verlies van vorig jaar in zijn ...