Een buiging, handgel en stille muziek: met deze tips ontvang je je bezoek coronaproof

De coronacijfers in ons land blijven stijgen, zo zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Hij gaf ook enkele tips om coronaproof bezoek te ontvangen thuis.

“We stellen nog steeds een verdere versnelling vast van het aantal nieuwe besmettingen”, zei viroloog Steven Van Gucht. “We zien nog steeds een stijging bij alle leeftijden en over het ganse grondgebied, de stijging is het meest uitgesproken in Brussel en Wallonië.”

Tussen 27 september en 3 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.466 nieuwe coronabesmettingen bevestigd. Het gaat om een stijging met 57 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. “Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag zijn er telkens meer dan 3.200 besmettingen op één dag vastgesteld. Ruim een op de vijf nieuwe besmettingen doen zich voor bij de twintigjarigen. Dat blijft de groep waar het virus het meest circuleert. Bij de negentigplussers is er jammer genoeg opnieuw ruim een verdubbeling van het vastgestelde aantal besmettingen.”

Studenten

Dat het aantal besmettingen in de provincies Luxemburg en Namen zo sterk stijgt, ligt mogelijk deels aan studenten die naar huis zijn teruggekeerd. “Het is niet zeker dat die besmettingen effectief in die provincies zijn gebeurd.”

Het Brussel staat volgens Van Gucht op de tweede plaats van Europese hoofdsteden wat betreft het aantal besmettingen per aantal inwoners, tussen Madrid en Parijs.

De ziekenhuiscijfers blijven ook toenemen. In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 84 nieuwe patiënten opgenomen, een toename van 26 procent. Volgens de meest recente cijfers waren dinsdag 952 ziekenhuisbedden ingenomen door covid-patiënten, van wie er 189 intensieve zorg nodig hebben. Dat is een toename van 26 procent. De overlijdens blijven toenemen. Nu zijn dat er gemiddeld elf per dag, bijna een verdrievoudiging in vergelijking met de week ervoor.

Verantwoordelijkheid

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, riep iedereen op om zijn verwoordelijkheid te nemen en de nieuwe regels te volgen. “Zodra het ministrieel besluit is gepubliceerd, zal de wettekst worden verduidelijkt op de website www.info-coronavirus.be.”

De situatie is volgens hem zeer ernstig. “Een kentering is noodzakelijk. Laat ons opnieuw samen de inspanning doen.”

Feestje

Van Gucht gaf ook enkele tips mee om mensen thuis te ontvangen na de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd. “U mag met drie mensen per maand nauw contact hebben”, zei Van Gucht. “Het is ook mogelijk om tot vier bezoekers thuis te ontvangen. Deze bezoekers behoren niet noodzakelijk tot uw kring van nauwe contacten. Bij hen moet u wel de voldoende afstand bewaren.”

Hoe kan u dat veilig organiseren? “Dit kan op een coronaveilige manier met respect voor de zes gouden regels. Pas dezelfde regels toe die ook onze restaurants toepassen. Maak op voorhand een goede planning en maak goed afspraken met uw gasten. U kan uw huisregels ook op uw uitnodiging vermelden. Herinner u gasten eraan dat ze thuis moeten blijven als ze zich verkouden op grieperig voelen of als ze een hoogrisicocontact hebben gehad. Herinner ze eraan dat ze hun mondmasker zeker niet vergeten.”

Bij ontvangst kan iedereen best een mondmasker dragen en afstand houden. “Geef geen hand , knuffel of kus. Geef eerder een elleboog of een voet. Een buiging kan ook elegant zijn. Iedereen doet het best zijn of haar jas uit en gaat best meteen naar zijn eigen plaats, hang niet rond in de gang. Zorg dat er steeds anderhalve meter afstand is. Die afstand geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden of uit dezelfde bubbel. Ze uw masker pas af wanneer u neerzit. Stop het dan weg in een doos of envelop. Laat het zeker niet rondslingeren.”

Van Gucht raadt aan om flesjes handgeld te voorzien bij de zitplaatsen. “Naast de fles wijn en water hoort er nu ook een flesje handgel te staan.”

Mondmasker

Wie de gasten bedient, draagt daarbij het best een mondmasker. Als gast blijft u het best zo veel mogelijk op uw plaats zitten. “Help dus ook niet mee bij het afruimen. Vermijd gemeenschappelijk schotels zoals chips. Voorzie beter een apart potje per gast. Markeer de glazen. Bied beter geen eten aan in buffetvorm, maar bedien uw gasten apart. Was uw handen voor het opdienen. Voorzie wegwerpserviettes.”

Hoe minder omgevingsgeluid, hoe beter. “Dan moeten uw gasten niet te luid praten. Dan produceren we meer druppels. Zet de muziek dus zachtjes.” Wie naar het toilet moet, doet best zijn mondmasker weer aan. Voorzie handgel en zeep in het toilet. “Laat het wc-deksel naar beneden bij het doorspoelen.”

Mensen buiten ontvangen, is nog altijd beter. Maar het weer laat dat niet altijd toe. Daarom is een goede verluchting belangrijk, zegt Van Gucht. “Ze bijvoorbeeld twee ramen op kiepstand, liefst tegenover elkaar. Maar vermijd tocht.”

Hou ook de contactgegevens bij van uw gasten voor de contact tracing.