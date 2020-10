Acteur Penn Badgley toont voor het eerst zijn zoontje aan de wereld

Penn Badgley, bekend van onder meer de Netflix-serie You en Gossip girl, werd in augustus vader van een zoontje. Zijn vrouw Domino Kirke heeft op Instagram voor het eerst een foto gedeeld van de baby en de dolgelukkige papa.

Penn Badgley (33) en zijn vrouw Domino Kirke (36) verwelkomden al op 11 augustus hun eerste kind samen, maar het was wachten tot nu om effectief ook een foto te zien te krijgen van de trotse papa en zijn zoon. Via sociale media liet Kirke eerder al weten dat het kindje het goed stelt en nu deelde ze op Instagram een kiekje waarop de acteur zijn mondmasker naar beneden trekt om de baby te groeten.

Voor Badgley is het zijn eerste kind. Kirke heeft al een twaalfjarige zoon met haar ex Morgan O’Kane. De acteur en de zangeres ontmoetten elkaar in 2014 en trouwden drie jaar later. Eerder maakte zij ook al via sociale media bekend dat ze twee miskramen had gekregen. Hoe het jongetje heet, is wel nog niet bekendgemaakt.