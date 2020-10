Hasseltse OCMW-steuntrekker laat tienerzonen poseren met grote sommen geld

Hasselt -

Een 40-jarige Hasselaar met Russische roots hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor het dealen van heroïne en cocaïne. De politie betrapte hem op heterdaad in het Prinsenhof in Kuringen-Hasselt. In zijn gsm vonden de speurders foto’s over hoe zijn tienerkinderen poseerden met grote sommen geld.