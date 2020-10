Mode Grenzen tussen mannen en vrouwen vervagen bij Louis Vuitton

Normaal sluit Louis Vuitton altijd de modeweek in Parijs af aan het Louvre, maar creatief directeur Nicolas Ghesquière trok dit keer naar La Samaritaine, een grootwarenhuis dat momenteel gerenoveerd wordt. Er was dan wel een publiek aanwezig, toch werden er ook digitale schermen geplaatst om extra effect te creëren voor diegenen die de show via de livestream volgden. Voor zijn nieuwe lente/zomercollectie liet Ghesquière zich inspireren door het concept tijd en de vermengeling van verleden, heden en toekomst. Dat vertaalde zich in T-shirts die opriepen om te gaan stemmen, maar ook oude trends zoals korte kostuumvestjes en pofbroeken. Heel wat looks waren opvallend mannelijk en dat is niet toevallig. De Franse ontwerper wou met zijn collectie ook het concept van gender wegvegen. “Dat leidt tot eindeloos meer creatieve mogelijkheden”, zei hij.