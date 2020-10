Herstelling van kanaaldijk zorgt voor spectaculaire taferelen op kanaal in Pelt

Pelt -

Niet alledaagse taferelen op het kanaal Bocholt-Herentals in Pelt waar De Vlaamse Waterweg volop bezig is met de herstelling van de kanaalbodem en de heraanleg van de oevers. In 2018 klaagden buurtbewoners aan de centrumkant in Neerpelt over water dat door scheuren in de kanaaldijk sijpelde.