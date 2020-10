Houthalen-Helchteren -

De toestand van Noor Schenk, het tienjarig meisje dat dinsdag op haar fiets zwaargewond raakte nadat ze door een vrachtwagen werd aangereden op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren, is stabiel. Ze verblijft voorlopig in het ziekenhuis van Gasthuisberg.