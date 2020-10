Frank Vandenbroucke: “Als de dijk breekt, is de ramp totaal”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukt dat mensen de strengere coronaregels nauwgezet moeten opvolgen. “Als de dijk breekt, is de ramp totaal, en valt het leven weer helemaal stil”, zei hij op Radio 1.

LEES OOK. Regering verstrengt de maatregelen: maximaal drie nauwe contacten en cafés dicht om 23 uur

Het Overlegcomité met daarin de federale en deelstaatregeringen besliste dinsdag om de maatregelen die het coronavirus moeten indijken, serieus op te schroeven. Vanaf vrijdag moet iedereen de nauwe sociale contacten een maand lang beperken tot drie en sluiten de cafés om 23 uur. Verder geldt het getal vier als toverwoord: op café mogen niet meer dan vier mensen rond de tafel, bij privébijeenkomsten thuis mogen we maar vier mensen uitnodigen en op niet-georganiseerde activiteiten buitenshuis mogen ook niet meer dan vier mensen samen zijn, kinderen of gezinnen groter dan vier buiten beschouwing gelaten.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke benadrukt dat iedereen die regels goed moet opvolgen. “Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen vastpakken, natuurlijk willen we blijven hangen als er ambiance is op café. En die maatregelen maken dat nu voor een stuk onmogelijk”, zei hij in De Ochtend op Radio 1. “Maar de maatregelen moeten ervoor zorgen dat ons sociale leven niet helemaal stilvalt, dat kinderen naar school kunnen blijven gaan, dat dokters en zorgkundigen hun werk kunnen blijven doen. We staan echt voor het risico dat de dijken breken. Als dat gebeurt, is de ramp totaal en valt het leven weer helemaal stil.”

De handhaving van de regels wordt dan ook strenger, waarschuwde Vandenbroucke, al is het aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om dat concreet te maken. “We vragen inspanningen van de mensen, en dan is het dubbel zuur als anderen de kantjes ervan aflopen. We gaan niet overal een agent naast zetten, maar waar overtredingen worden vastgesteld, wordt opgetreden.”

bekijk ook

Regering verstrengt de maatregelen: maximaal drie nauwe contacten en cafés dicht om 23 uur