Deze populaire jurk is ideaal voor wie altijd zijn mondmasker vergeet

Nog snel even naar de supermarkt, maar weeral je mondmasker vergeten? Wie zulke stoten regelmatig tegenkomt, heeft vast wel iets aan het zwarte jurkje met geïntegreerd mondmasker dat PrettyLittleThing verkoopt. Dankzij de halfzus van Kate Moss is het kledingstuk in Engeland razend populair.

Het was maar een kwestie van tijd voor de eerste originele ontwerpen met mondmaskers op de wereld losgelaten zouden worden. Op de Britse webshop PrettyLittleThing werd een bodycon dress gelanceerd, een aansluitende zwarte jurk met geïntegreerd mondmasker. Bovendien is het er ook een voor een zacht prijsje van 15 pond of omgerekend 16,5 euro.

“De jurk bestaat uit een minirok en lange mouwen en oorbandjes aan de rolkraag zodat je deze over je oren kunt haken als je een winkel binnengaat of het openbaar vervoer neemt”, klinkt het op de website. Is je mondmasker niet meer nodig, dan rol je dat gewoon naar beneden.

Op Twitter lijken velen te twijfelen of ze het net een fantastisch ontwerp vinden of een bizar. In elk geval was de eerste lading jurken in geen tijd uitverkocht en ondertussen is ook een tweede hopeloos uitverkocht. Dat was onder meer te danken aan het feit dat Lottie Moss, de 22-jarige halfzus van Kate, in Londen werd gespot in de little black dress.