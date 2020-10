Aantal kinderen en jongeren in jeugdhulp blijft toenemen

Het aantal kinderen en jongeren in de jeugdhulp blijft elk jaar stijgen. Vorig jaar zaten bijna 22.000 kinderen en jongeren in een open instelling of een pleeggezin, en dat zijn er 10 procent meer dan in 2017. Dat berichten Knack en VRT NWS op basis van het jaarverslag “Jeugdhulp” van het agentschap Opgroeien.