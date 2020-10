Erika Vlieghe: “Brussel balanceert op rand van code rood”

Professor Erika Vlieghe reageerde woensdagochtend op Radio 1 op de nieuwe maatregelen rond het coronavirus. Volgens de barometer, die mogelijk deze week gelanceerd kan worden, zit ons land momenteel op code oranje. “Brussel balanceert zelfs op de rand van code rood.”

“Ja, we zijn tevreden”, sprak ze. “Maar als ik mensen uit de horeca hoor, is het moeilijk blij te zijn dat sommige mensen in de problemen komen. Maar deze maatregelen zijn een noodzakelijke eerste stap om de opflakkering van het coronavirus terug onder controle te houden.”

Of de regel van vier zal volstaan? “Dat is althans de hoop, dat hebben we ook afgestemd onder elkaar. Het is heel moeilijk om één cijfer te geven voor alle situaties in de maatschappij. Een groot gezin, een koppel, een alleenstaande…. Dat is erg verschillend. Maar drie nauwe contacten, dat dwingt ons telkens om in kleine groepen op te trekken. Daarbuiten mag je met anderen contact hebben, maar altijd op veilige afstand.”

Code oranje

De befaamde barometer is in aantocht, verzekert Vlieghe. “Die barometer er wel, maar moet nog bijgevijld en afgewerkt worden. Wat mij betreft kan die deze week komen. We kunnen niet snel genoeg duidelijk maken waar we staan. Die barometer is net daarom gemaakt: zodat iedereen kan volgen waar we staan. Op dit moment zou dat code oranje zijn. Voor Brussel zelfs op de grens met code rood.”

“In Brussel is de situatie extra ernstig. Maar wat elders gebeurt, is daarom niet de schuld van Brussel. We moeten ons hoeden om steden tegen elkaar op te zetten. Maar het is inderdaad jammer dat het sinds augustus al moeilijk is en aansleept. Maar dat ontslaat andere gemeenten niet van hun verantwoordelijkheid. Namen, Luik, Antwerpen: er zijn veel probleemgebieden.”