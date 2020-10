Bill Gates: “Rijke landen kunnen tegen eind 2021 terug naar bijna normale situatie”

Rijke landen zouden tegen eind 2021 kunnen terugkeren naar een “bijna normale situatie” als er een werkend vaccin tegen het coronavirus is en dat op de juiste manier op grote schaal verdeeld wordt. Dat heeft Bill Gates dinsdag gezegd in een interview met Wall Street Journal.

“Eind volgend jaar kunnen de zaken weer redelijk normaal worden - dat is het beste geval”, vertelde Gates. “We weten nog steeds niet of deze vaccins zullen werken. Nu zal het even duren voordat de capaciteit oploopt. En dus zal de verdeling binnen de VS en tussen de VS en andere landen een zeer belangrijk twistpunt zijn.”

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie zei dinsdag dat een vaccin tegen COVID-19 mogelijk tegen het einde van het jaar klaar is. Bill Gates, die een fortuin verdiende met Microsoft, heeft al 36 miljard dollar uitgegeven met zijn Bill & Melinda Gates Foundation, die zich richt op het aanpakken van extreme armoede en slechte gezondheidszorg.

Rusland en China

“We zijn ook in gesprek met Rusland en China”, zei Gates. “Maar geen van hun vaccins bevindt zich in een fase III-studie met een hoog aangeschreven toezichthouder die de studies in de gaten houdt.” Gates zei dat vanuit wetenschappelijk oogpunt de Russische en Chinese vaccins volkomen valide projecten waren, maar dat het ontbreken van een gerespecteerde fase III-studie er mee voor zorgt dat andere landen niet geïnteresseerd zijn in die vaccins. “De westerse bedrijven lopen verder vooruit met het uitvoeren van deze fase III-onderzoeken en als die dus goed uitkomen en ze tegen lage kosten worden aangeboden, betwijfel ik of er veel Russische of Chinese vaccins buiten die landen zullen gaan”, zegt hij. zei.

Gates voegde eraan toe dat overheden moeten nadenken hoe ze twijfels bij de bevolking kunnen wegnemen rond het Covid-19 vaccin.