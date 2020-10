LA Lakers op één zege van zeventiende NBA-titel

Los Angeles Lakers heeft de zeventiende NBA-titel, een evenaring van het record van Boston Celtics, voor het grijpen. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het vierde duel in de NBA-finale van Miami Heat. De ploeg van LeBron James nam in het vierde kwart afstand van de tegenstander uit Miami en won met 102-96.

King James was met een double-double (28 punten, 12 rebounds, 8 assists) weer de bezieler van de winst. Hij kreeg steun van Antony Davis die voor 22 punten, 9 rebounds en vier blockshots tekende. Miami Heat zette daar 22 punten van Jimmy Butler en 21 van Tyler Herrero tegenover. Bam Adebayo, die na twee wedstrijden en een schouder/nekblessure zijn comeback vierde, scoorde 15 punten. De Sloveense shooting-guard Goran Dragic (voet) kwam niet in actie.

De stand in de best-of-seven-serie is 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Los Angeles. Als ze vrijdag het vijfde duel winnen zijn de Lakers kampioen.