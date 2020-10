Nieuwe Ketnetreeks ‘Tekens van Leven’ vertelt de verhalen achter littekens van kinderen: “Belangrijk om dit bespreekbaar te maken bij de jeugd”

In het nieuwe Tekens van Leven brengt Ketnet vanaf dit weekend de verhalen van zestien kinderen met een bijzonder litteken. Van een ernstige brandwonde tot een herinnering aan een zwaar verkeersongeval. Zij vertellen wat er is gebeurd, kinderarts Jo Kleepers geeft medische duiding. “Als je ziet hoe volwassen die kinderen met hun situatie omgaan, is er maar één gepast woord: chapeau.”