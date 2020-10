De 19-jarige Poolse Iga Swiatek (WTA-54) heeft zich dinsdag in Parijs voor het eerst voor de halve finales van een Grand Slam geplaatst. In haar kwartfinale op Roland-Garros nam ze in 1 uur en 18 minuten met 6-3 en 6-1 de maat van de Italiaanse Martina Trevina (WTA-159).