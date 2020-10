Geen stunt in EuroCup voor Telenet Giants Antwerp

Geen Europese stunt voor Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren gingen na een schitterende eerste helft op de tweede speeldag van de EuroCup na een weer slechte tweede helft en versus Andorra onderuit. De Giants scoorden in de tweede helft slechts 23 punten. Andorra domineerde de rebound (28-44) en dropte tevens 11 bommen.

Wat opende Andorra, onder het toezicht van de ambassadeur Eva Descarrega Cargia, heerlijk efficiënt en dus met dat typische Spaanse basketbal. Via verschillende handen en vooral driepunters ging het snel naar een 2-6 en 6-11 bezoekende bonus. Tyson Perez was de bommenwerper van dienst bij Andorra tegen een op dat moment te traag verdedigend Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren vonden enerzijds evenwel offensief hun momentum en schroefden anderzijds ook de defense aan. Kapitein Dave Dudzinski nam zijn team op sleeptouw en kreeg steun van springveer Ibrahim Fall-Faye. Met mooie aanvalspatronen werd de kloof gedicht (17-17) en ging de ploeg van een goed roterende coach Christophe Beghin met ook korven van Vincent Kesteloot op en over Andorra: 20-17. Na het eerste kwart, met het 19-jarig duo Vrenz Bleijenbergh en Niels Van den Eynde op het parket, hadden de Giants een 26-22 bonusje op het scorebord.

In het tweede schuifje schakelde Telenet Giants Antwerp een versnelling hoger. Vrenz Bleijenbergh scoorde, gaf assists en maakt met zijn 2m08 vooral veel snelheid. Niels Van den Eynde bleef defensieve druk zetten en Stephaun Branch bracht naast weer een portie veel energie ook 2 op 2 bommen en stuwde in een sterk Antwerps kwart mee naar een 31-22 en 35-24 bonus. Vrenz Bleijenbergh bleef doorduwen en met de steun van Dave Dudzinski ging het naar een 47-31 maximale Antwerpse bonus. De Giants zaten op rozen, maar leden concentratieverlies en incasseerden in de slotfase van de eerste helft nog twee driepunters en dat resulteerde in slechts een 47-37 bonus halfweg.

In het derde kwart scoorde Telenet Giants tegen een stug verdedigend Andorra amper 7 puntjes. Aanvallend verliep het bijzonder stroef en Andorra profiteerde maximaal en drukte professioneel door naar een 54-54 tussenstand. Kenneth “Speedy” Smith kwam niet in de match, Jalen Jenkins mist ritme en ook de overige Giants konden geen vuist meer maken. In het slotkwart scoorde Telenet Giants Antwerp pas 9 minuten een eerste field-goal via Stephaun Brach. Een knap spelend MoraBanc Andorra had dan al lang de buit binnen en van 54-58 ging het dan ook naar 54-66 en overtuigende winst. Zondag is er een nieuwe corona-test en dinsdag vertrekt de selectie van Telenet Giants Antwerp naar Monacp. Daar wordt volgende week de derde speeldag in poule C betwist. Meten ook de start van twee opeenvolgende road-trips. Op 21 oktober zijn de Giants in Litouwen en versus Lietkabelis aan de slag. Na een 0 op 2 is winst op verplaatsing aan de orde.

Telenet Giants Antwerp-Andorra 60-71

Telenet Giants Antwerp: Branch 10, Jenkins, Van den Eynde 0, Bleienbergh 12, Rogiers 0, Kesteloot 5, Dudzinski 14, Smith 10, Donkor 0, Fall Faye 9

MoraBanc Andorra: Perez 13, Pauli 5, Olumuyiwa 7, Llovet 1, Dime 4, Hannah 12, Garcia 0 , Colom 0, Jelinek 2, Senglin 21, Kloof 6

Kwarts: 26-22, 21-15, 7-17, 6-17