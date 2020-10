Club Brugge-verdediger Simon Deli moet afhaken bij Ivoorkust voor oefenmatch tegen Rode Duivels

Geen duel tussen Club Brugge-spelers Simon Deli en Hans Vanaken tijdens België-Ivoorkust van komende donderdag. Deli moet met een lichte blessure afhaken bij de Ivoriaanse nationale ploeg. Odilon Kossounou, die andere verdediger van Club Brugge, zit wel nog altijd in de selectie van de Ivorianen.

Ivoorkust zakt trouwens met een sterke selectie af naar België, want ook Eric Bailly (Manchester United), Franck Kessié (Milan), Maxwel Cornet (Lyon), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Arsenal) en oude bekende Gervinho (ex-SK Beveren, nu Parma) zijn opgeroepen.

België lijkt daar een bijzonder experimentele ploeg tegenover te zullen zetten. Dinsdag was er van de echt grote namen nog geen spoor op training. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en co sluiten allemaal later aan. Zondag wacht in de Nationals League immers ook het duel in en tegen Engeland en volgende woensdag 14 oktober in en tegen IJsland, ook voor de Nations League.