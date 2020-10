Sven Nys klaar voor comeback van één dag, maar Tom Pidcock toont waarom hij favoriet is op WK e-mountainbike

Woensdag staat het tweede WK e-mountainbike ooit op het programma, met Tom Pidcock als grote favoriet. De 21-jarige Brit zette die rol eerder deze week nog in de verf met een indrukwekkend filmpje van zijn stuurkunsten bij een afdaling door de modder.

Ook voormalig veldrijder Sven Nys zal woensdag in het Oostenrijkse Leogang aan de start staan. Het gaat om een “eendaagse comeback” waarvoor hij speciaal zijn wielerlicentie opnieuw aangevraagd heeft bij de Belgische bond, had hij eerder al laten verstaan in NOS-programma ‘De Avondetappe’.

“Mijn basisconditie is oké, maar natuurlijk niet genoeg om mee te doen om het hoogste niveau”, zegt hij bij radiozender MNM. “Anders moet je daar maanden gestructureerd aan werken. Om je een idee te geven: Tom Pidcock staat hierzelfs aan de start. Het is mij dus niet te doen om de competitie, wel om de ervaring.”

Bekijk hier de beelden van Pidcocks stuurmanskunsten: