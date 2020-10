Oudsbergen -

Dinsdag is in het Natuurhulpcentrum - hoogstwaarschijnlijk - het laatste jonge zoogdier van 2020 binnengebracht. Het is een babyeekhoorn dat nog zo klein is dat het in de couveuse moet en speciale melk krijgt. Het diertje gaat overwinteren in het centrum wegens te klein om in de winter los te laten. Tot het voorjaar zal hij samen met soortgenoten uit late nesten kunnen spelen in een grote klimkooi.