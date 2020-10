Diego Schwartzman is na slijtageslag tegen Dominic Thiem eerste halvefinalist op Roland Garros

De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14) heeft zich dinsdag als eerste man geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. Hij ging in vijf sets voorbij de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3). Schwartzman haalde het op Court Philippe Chatrier met 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) en 6-2. De wedstrijd duurde liefst vijf uur en acht minuten.

In de halve finale neemt twaalfde reekshoofd Schwartzman het op tegen de Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) of de Italiaanse youngster Jannik Sinner (ATP 75), de boeman van onder meer David Goffin. Zij spelen later op de avond tegen elkaar.

Voor de 28-jarige Schwartzman wordt het zijn eerste halve finale op een grandslamtoernooi. Op Roland Garros was een kwartfinale in 2018 zijn beste resultaat tot dusver. Nadal was toen te sterk.

Dominic Thiem (27) was de voorbije twee jaar de verliezend finalist aan de Porte d’Auteuil, telkens tegen Nadal. Vorige maand won de Oostenrijker op de US Open zijn eerste grandslamtitel.