“Een wisselvallige woensdag met opnieuw sterke wind”

Woensdag kunnen er nog steeds een aantal buien over Limburg passeren. Het blijft om lokale fenomenen gaan, waarbij het op sommige plaatsen enkele keren nat kan worden terwijl het op andere plaatsen helemaal droog blijft. De kans dat het meermaals nat wordt is het grootst over het uiterste noorden, de kans dat het helemaal droog blijft is het grootst over het uiterste zuiden.