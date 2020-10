Faïz Selemani (Kortrijk) drie speeldagen geschorst na elleboog tegen STVV

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Faïz Selemani dinsdag voor drie wedstrijden geschorst en bovendien een boete van 3.000 euro opgelegd. De aanvaller van KV Kortrijk werd afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten na een elleboogbeweging.

Twintig minuten voor tijd op bezoek bij STVV toonde Selemani zich van zijn minst fraaie kant. Toen de bal buiten het speelveld lag, duwde hij zijn elleboog in het gezicht van Colombatto. Na raadpleging van de VAR stuurde scheidsrechter Put de Comorees met rood naar de kleedkamers.

“Er was geen duel, de bal was zelfs niet in de buurt dus het gaat geenszins om een sportieve fout”, beoordeelt bondsprocureur Ebe Verhaegen, die vier speeldagen schorsing vroeg. “De intentionele slagbeweging werd uitgevoerd met een middelmatige intensiteit, maar dat is niet van belang. Het gaat om een actie die niet thuishoort op een voetbalterrein en streng bestraft moet worden. De tegenstrever werd bovendien geraakt aan de kin.”

Selemani, die zich wegens interlandverplichtingen met de Comoren niet zelf kon geen vertegenwoordigen, verontschuldigde zich via gerechtigd correspondent Matthias Leterme. Die ontkende ter zitting niet dat de slag intentioneel werd uitgevoerd, maar haalde wel aan dat De Comorees door Colombatto werd uitgedaagd. Volgens Leterme is het twijfelachtig of er contact was, werd de beweging met lage intensiteit uitgevoerd en was de fysieke integriteit van Colombattto niet in gevaar. Meer nog, de STVV-speler speelde een prachtig stukje theater, aldus het standpunt van KV Kortrijk.

Het Disciplinair Comité oordeelde dat drie speeldagen schorsing passend zijn. “Provocatie of niet, een profvoetballer moet zich kunnen beheersen. Dergelijke handeling is ontoelaatbaar”, aldus de voorzitter. Coach Yves Verhaeghe kan geen beroep op Selemani in de duels tegen Mechelen (17/10), Anderlecht (23/10) en Zulte Waregem (02/11). KV Kortrijk kan nog in beroep gaan.