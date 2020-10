Lanaken -

De politie heeft maandag twee zwaar verwaarloosde schapen in beslag genomen in Neerharen. De dieren werd opgehaald door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. Een schaap was graatmager. De dieren hadden ook ernstige ontstoken wonden aan de mond. Intussen zijn de dieren verzorgd door de dierenarts van het VZOC. Een van de schapen is zo verzwakt dat ze in een verwarmde kamer verblijft.